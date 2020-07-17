Борис Джонсон: футбольным фанатам разрешат посещать матчи в октябре

https://static.news.ru/photo/ee4886fc-c822-11ea-bb20-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольным болельщикам в Великобритании разрешат посещать матчи с октября 2020 года, заявил премьер Соединённого Королевства Борис Джонсон. По его словам, пробные игры могут состоятся 1 августа, при условии соблюдения санитарных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Соревнования по некоторым видам спорта, например по футболу и крикету, пока что будут проходить без зрителей.

Несколько месяцев миллионы из нас чувствовали себя опустошёнными из-за невозможности сходит на матч и поддержать любимую команду, посетить первоклассное спортивное мероприятие, — заявил глава Минспорта страны Нигель Хиддлстон.

По его словам, не каждый клуб получает прибыль от спортивной деятельности, однако именно болельщики зачастую являются жизненной силой, помогающей командам продолжать работать.

Среди ближайших встреч — два товарищеских матча по крикету мужских команд. Они состоятся 26-27 июля. Суррей сыграет против Мидлсекса, передаёт BBC. Кроме того, с 31 июля стартует Чемпионат мира по снукеру. Он пройдёт Шеффилде, в театре The Crucible. Также 1 августа начнутся скачки в Гудвуде.

Болельщики, которые возможно заразились COVID-19 или общались с инфицированным, должны отказаться от посещения соревнований. Кроме того, на трибунах граждан обяжут соблюдать социальную дистанцию. Места проведения турниров оборудуют дополнительными средствами гигиены, особенно на входах и выходах.

В Великобритании от коронавируса умерло свыше 45000 человек. За всё время пандемии в стране заболели более 292000 жителей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Национальном центре кибербезопасности Великобритании на 95% с небольшим уверены в том. что Россия имеет отношение к попытке кражи данных о вакцине от COVID-19. Об этом заявил министр безопасности страны Джеймс Брокеншир.