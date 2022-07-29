Больше без церемоний: удары по Киевской области поменяют ход конфликта Эксперт Матвийчук: удары по Киевской области поменяют ход конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Вооруженные силы России только сейчас активизировали атаки по реальным военным целям для полного выведения из строя подразделений противника, рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. По его словам, в начале спецоперации массированные обстрелы не применялись из гуманных соображений — именно это отличает тактику ведения боя США от той, что использует РФ.

Американцы расценивают любую территорию, кроме своей собственной, как абсолютно враждебную и именно поэтому они начинают свои военные компании с массированных бомбардировок. Мы же рассматриваем территорию Украины в данный момент, как враждебную, но в перспективе воспринимаем ее, как нашу землю, может, только без западной Украины, — уточнил эксперт.

По словам Матвейчука, сейчас политическая целесообразность превыше военной. Тем не менее, Вооруженные силы России всё-так активизировали удары по реальным целям и стали действовать «без церемоний».

В данный момент политическая целесообразность продолжает доминировать над военной. Но в тоже время не может не радовать активизация ударов по реальным военным целям, как говорится, наконец-то без церемоний, — сказал Матвийчук.

Накануне заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов сообщил, что российские «Калибры» поразили украинскую воинскую часть в населенном пункте Лютеж под Киевом. По его словам, военнослужащие РФ выпустили шесть крылатых ракет, в результате чего одно здание было полностью разрушено, а два других — повреждены.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в порту Одессы российские военные высокоточными ракетами большой дальности уничтожили корабль ВСУ и склад поставленных Вашингтоном противокорабельных ракет Harpoon. Представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что удар был нанесен «Калибрами».