Европейские ювелиры собираются уехать в Индию из-за санкций против России The Times: европейские ювелиры назвали абсурдными санкции на алмазы из России

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Европейские трейдеры опасаются, что санкции Европейского союза в отношении алмазов из России создадут хаос на ювелирном рынке, сообщает британская газета The Times. Они считают абсурдным законодательство ЕС. Как рассказал газете финансовый консультант алмазной отрасли Антверпена, из-за санкций многие компании собираются покинуть Европу.

10 компаний уже сообщили мне, что планируют переехать в Дубай или Индию из-за этих новых правил, — заявил собеседник издания.

Авторы публикации напомнили, что Европейская комиссия распорядилась отправлять в Антверпен все алмазы, поступающие на территорию ЕС. Там их проверяют на предмет возможного российского происхождения. Кроме того, чиновники требуют предоставлять большое количество документов, также позволяющих определить происхождение каждой партии алмазов. По словам трейдеров, все это создает задержки и дополнительные расходы.

Если бы вы спросили меня, что я думаю о Brexit, я бы сказал, что это была самая большая ошибка, которую когда-либо совершала Великобритания. Сейчас я думаю: боже мой, как я рад, что мы оттуда вышли, — заявил президент Лондонской алмазной биржи Алан Коэн.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что санкции против России никогда не были инструментом для установления мира на Украине. Он подчеркнул, что ограничения должны были затруднить Москве ведение боевых действий.