Премьер Украины заявил о повреждении более половины энергообъектов страны

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Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) тушат пожар на энергетическом объекте

Больше половины энергетических объектов Украины получили повреждения, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе видеообращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, на текущий момент примерно 160 тысяч объектов украинской инфраструктуры и жилых домов нуждаются в ремонте.

В результате атак повреждено более половины всех энергообъектов в Украине, — заявил Шмыгаль в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в любой момент в городе может произойти коллапс энергетической инфраструктуры. По его словам, в настоящее время дефицит электроэнергии в украинской столице составляет около 30%.

До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские военные 14 января нанесли ракетный удар по системе управления ВСУ и объектам энергетики Украины.

Также стало известно, что в Одессе приостановлена работа электротранспорта из-за уменьшения лимитов на электроэнергию. Кроме того, коммунальщики рассказали об экстренных отключениях электричества в регионе из-за ракетных обстрелов. По мнению специалистов, данные меры помогут избежать значительных повреждений в работе электросети.