Более 200 британских учёных заподозрили в передаче военных технологий Китаю

https://static.news.ru/photo/e6a4a9f0-69f1-11eb-ba88-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Службы безопасности Великобритании начали проверку в отношении более 200 учёных королевства, подозреваемых в передаче Китаю секретных данных в области новейших вооружений.

Исследователи подозреваются в нарушении «строгих экспортных ограничений, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности» в стратегически важных областях враждебным государствам, передаёт The Times.

Издание уточняет, что правительство собирается направить соответствующие уведомления более чем 200 гражданам Великобритании, работающим в более чем десятке университетов страны. Учёные подозреваются в передаче КНР результатов секретных исследований в области самых передовых военных технологий, касающихся самолётов, кибероружия и конструкций ракет.

Многие из учёных подозреваются в непреднамеренном нарушении законов путём заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями.

Виновным в нарушении указа от 2008 года об экспортном контроле может грозить до десяти лет лишения свободы.

Экспортёрам военной продукции и тем, кто занимается передачей военной технологии, упомянутой в указе об экспортном контроле 2008 года, необходима лицензия на экспорт или передачу технологий из Великобритании, — уточнил представитель британского правительства.

Ранее два бывших сотрудника завода «ОДК-Сатурн» в Рыбинске получили условные сроки лишения свободы за незаконный экспорт в КНР технологий, которые могут быть использованы в том числе для создании оружия. Учёный Виноградов был приговорён к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в 800 тысяч рублей, а его коллега Красильников получил три года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

По версии следствия, в апреле 2018 года Виноградов заключил с китайским институтом контракты и трудовой договор, приняв на себя обязательства создать полный технологический цикл точного литья. Он знал, что интересующие иностранцев детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения.

Сам Виноградов не обладал полным объёмом знаний, поэтому он привлёк Красильникова, который отработал на предприятии «ОДК-Сатурн» практически 40 лет. Вместе они обращались к сотрудникам завода и получали от них научно-техническую информацию, писал NEWS.ru.