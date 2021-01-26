Российские учёные получили сроки за незаконную передачу технологий Китаю

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Два бывших сотрудника завода «ОДК-Сатурн» в Рыбинске получили условные сроки лишения свободы за незаконный экспорт в КНР технологий, которые могут быть использованы в том числе для создании оружия.

Учёный Виноградов был приговорён к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в 800 тысяч рублей, а его коллега Красильников получил три года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

По версии следствия, в апреле 2018 года Виноградов заключил с китайским институтом контракты и трудовой договор, приняв на себя обязательства создать полный технологический цикл точного литья. Он знал, что интересующие иностранцев детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление Ярославского областного суда.

Сам Виноградов не обладал полным объёмом знаний, поэтому он привлёк Красильникова, который отработал на предприятии «ОДК-Сатурн» практически 40 лет. Вместе они обращались к сотрудникам завода и получали от них научно-техническую информацию.

Отмечается, что Виноградов в августе 2019 года переехал в Китай, а Красильников продолжал снабжать его нужными сведениями. Обоих мужчин задержали в октябре 2019 года.

Ранее начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаша Романа Ковалёва приговорили к семи годам колонии за госизмену. Адвокат обвиняемого в госизмене ещё одного сотрудника ЦНИИмаша — Виктора Кудрявцева — Евгений Смирнов считает, что арест Ковалёва был связан с делом его подзащитного. По версии следствия, 75-летний Кудрявцев в 2013 году с помощью электронной почты передал секретные сведения в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш сотрудничал по программе FP7-SPACE. Эти данные могли быть использованы для создания нового оружия. Пожилого учёного обвинили в госизмене и посадили в СИЗО, где у него позже диагностировали рак. Сам специалист виновным себя не признал. По его словам, программа утверждена на правительственном уровне, а отчёты по ней публиковались в открытом доступе, писал NEWS.ru.