Российские учёные получили сроки за незаконную передачу технологий Китаю

Два бывших сотрудника завода «ОДК-Сатурн» в Рыбинске получили условные сроки лишения свободы за незаконный экспорт в КНР технологий, которые могут быть использованы в том числе для создании оружия.
Учёный Виноградов был приговорён к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года со штрафом в 800 тысяч рублей, а его коллега Красильников получил три года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев.
По версии следствия, в апреле 2018 года Виноградов заключил с китайским институтом контракты и трудовой договор, приняв на себя обязательства создать полный технологический цикл точного литья. Он знал, что интересующие иностранцев детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения,
Сам Виноградов не обладал полным объёмом знаний, поэтому он привлёк Красильникова, который отработал на предприятии «ОДК-Сатурн» практически 40 лет. Вместе они обращались к сотрудникам завода и получали от них научно-техническую информацию.
Отмечается, что Виноградов в августе 2019 года переехал в Китай, а Красильников продолжал снабжать его нужными сведениями. Обоих мужчин задержали в октябре 2019 года.
Ранее начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаша Романа Ковалёва приговорили к семи годам колонии за госизмену. Адвокат обвиняемого в госизмене ещё одного сотрудника ЦНИИмаша — Виктора Кудрявцева — Евгений Смирнов считает, что арест Ковалёва был связан с делом его подзащитного. По версии следствия, 75-летний Кудрявцев в 2013 году с помощью электронной почты передал секретные сведения в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш сотрудничал по программе FP7-SPACE. Эти данные могли быть использованы для создания нового оружия. Пожилого учёного обвинили в госизмене и посадили в СИЗО, где у него позже диагностировали рак. Сам специалист виновным себя не признал. По его словам, программа утверждена на правительственном уровне, а отчёты по ней публиковались в открытом доступе, писал NEWS.ru.