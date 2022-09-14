Bloomberg: санкции ЕС против России нарушат работу нефтяного хаба в Дании

Фото: pixabay.com

Европейские санкции против России окажут негативное влияние на работу нефтяного хаба у берегов Дании, пишет агентство Bloomberg. С декабря текущего года вступят ограничения на поставки сырой нефти, а с января 2023 ограничения коснутся поставки нефтепродуктов. В настоящее время работу хаба усложняет запрет на предоставление судам лоцманов и страховых гарантий от европейских компаний.

Вышеуказанные предписания будут действовать, в том числе, в датских проливах. При этом Копенгагенская конвенция 1857 года рекомендует обращаться к местным лоцманам для безопасного прохода судов, — сказано в публикации.

В случае отказа перевозчиками от этой услуги стоимость страховки значительно повышается. Автор материала полагает, что проблему может быть решена, если будет установлен потолок цен на российскую нефть. Российская сторона при этом заявила, что любые попытки ограничить свободный рынок приведёт к отказу от поставок в страны, которые приняли такие ограничения.

Представители Еврокомиссии подтвердили, что они пока не готовы внести предложение по введению потолка цен на российский газ, заявила ранее еврокомиссар Кадри Симсон. По ее словам, для решения этого вопроса потребуется дополнительная работа.