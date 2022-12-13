Bloomberg: Россия может вновь стать главным поставщиком газа в ЕС

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой говорится, что у России есть шансы восстановить статус главного поставщика газа в страны Евросоюза. В качестве аргумента издание приводит слова премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, назвавшего «исторически невежественным и геополитические неправильным» перспективу остаться без российского газа.

Цены имеют значение для многих немецких политиков, говорится в статье. К примеру, на сегодня Берлин платит €140 ($180) ) за мегаватт-час за импорт газа — а это в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 годы.

Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии, — аргументирует автор материала.

При этом агентство допускает, что реалии географии и рынков могут превзойти даже самых решительных политиков, заверяющих, что никогда не вернутся к российскому газу. Так, до начала спецоперации на Украине Россия поставляла в Европу до 40% потребляемого ею газа. Этот «энергетический мост», который строился десятилетиями, пережил холодную войну, распад СССР, либерализацию европейских энергетических рынков.

Но после начала спецоперации доля российского газа на европейском рынке начала ощутимо снижаться. Международное энергетическое агентство (МЭА)смоделировало сценарий, согласно которому поставки российского газа в Европу сократятся до минимума к 2025 году и сведутся до нуля к 2028 году за счет увеличения импорта СПГ и увеличения производства на солнечных и ветряных электростанциях.

МЭА при этом полагает, что такой разрыв торговых отношений по газу между Россией и Европой будет носить постоянный характер. Однако, отмечает издание, если это и произойдет, то будет иметь значение не только для европейских энергетических рынков и их промышленности, но и для будущих инвестиций в газ от Катара до Мозамбика и США.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что Россия продолжит зарабатывать на экспорте газа в Европу, так как ЕС не сможет решиться остановить его поставки. Эксперты рассказали, что Евросоюз сократил зависимость от энергоресурсов из России, отказавшись от российского угля и готовясь к нефтяному эмбарго, однако поставки газа до сих пор не ограничиваются, а, напротив, за год выросли на 40%.