Bloomberg назвал сумму потерь Европы из-за отказа от газа из России Bloomberg оценил потери Европы из-за отказа от газа из России в $1 трлн

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Экономические потери Европы из-за отказа от российского газа в связи с ситуацией на Украине достигли $1 трлн, сообщает агентство Bloomberg. Агентство отмечает, что, по прогнозам экономистов, сложившаяся ситуация в энергетической сфере является только началом этого кризиса.

Такая сумма возникла из-за роста цен на электроэнергию для компаний и жителей европейских стран. В тексте статьи также говорится, что по завершении зимнего периода газовые хранилища опустеют, а ввиду сильно сократившихся поставок энергоресурсов из России заполнить их будет крайне тяжело.

По прогнозам Bloomberg, проблемы с поставками сжиженного природного газа в Европу не решатся как минимум до 2026 года, когда Катар и США смогут достаточно увеличить добычу углеводородов. Агентство приводит слова аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken Бьярне Шилдропа, который заявил, что «гонка ЕС по пополнению запасов природного газа уже началась».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что представители 12 стран Евросоюза потребовали снизить потолок цен на российский газ. В материале издания отмечалось, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение. Предложение было отправлено за четыре дня до экстренной встречи глав энергетических ведомств Евросоюза, которые должны согласовать этот вопрос.