Bloomberg: ход ВС РФ на Украине вызвал вопросы о военных возможностях США

Применение российскими войсками ударных беспилотников и ракет различного типа на Украине поставило США и их союзников в затруднительное положение, сообщает Bloomberg. Авторы материала считают, что развернувшаяся ситуация вызывает вопросы о военных возможностях американской стороны.

Характер вооруженного конфликта изменился <...>. Беспилотники и ракеты стали мощным оружием асимметричной войны, и здесь США и их союзники быстро оказываются в затруднительном положении, — утверждают журналисты.

В издании отметили, что сотни российских крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников обрушились на Украину шквальным ударом в последние две недели. При этом ВСУ понесли серьезные потери живой силы.

Журналисты утверждают, что в планы российской стороны входит не только уничтожение военных объектов ВСУ, но и сокращение боеприпасов украинской ПВО. Это, считают авторы, позволит Москве добиться своих целей на Украине. При этом Штаты не могут предоставить достаточное количество ресурсов Киеву, так как Вашингтон связан аналогичными обязательствами и с рядом других государств.