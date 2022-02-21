Bloomberg: главы МИД ЕС одобрили санкции против пятерых россиян

Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против пяти россиян в связи с их участием в организации выборов в Госдуму в Крыму, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС. Ограничительные меры не связаны с эскалацией вокруг Украины и предполагают замораживание активов, а также запрет на поездки в страны ЕС, отметил источник.

Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили замораживание активов и запрет на поездки для пяти россиян, связанных с организацией выборов в Госдуму в Крыму в прошлом году, — говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму прошли 17–19 сентября 2021 года. В октябре украинские власти ввели персональные санкции против 237 человек за организацию голосования в Крыму и Донбассе, хотя в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках не было избирательных участков.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что члены Евросоюза завершили работу над санкциями против России. По его словам, в критической ситуации состоится экстренная встреча глав МИД, где будет представлен новый пакет ограничений. В то же время он отметил, что ЕС приветствует все дипломатические инструменты для урегулирования ситуации на Украине.