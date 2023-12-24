Блок ТЭС аварийно отключен на подконтрольной Киеву территории ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приостановлена работа блока ТЭС на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщило Минэнерго Украины. Это произошло из-за обстрелов, уточнили в ведомстве. В результате ударов пострадали сотрудники станции.

В результате массированного обстрела одной из ТЭС в Донецкой области ранены пятеро работников станции. Все они доставлены в больницы. Также обстрелом повреждено оборудование электросетей и станции. Один из блоков ТЭС аварийно отключен персоналом. Обесточились бытовые потребители, — сказано в публикации.

Отмечается, что дефицита электроэнергии в стране не наблюдается. Потребность потребителей в электроэнергии будет обеспечена внутренней генерацией и коммерческим импортом, пояснили в ведомстве.

Ранее воздушную тревогу объявили сразу в четырех регионах Украины. Тревожные сигналы начали поступать в 10:13 по местному времени (11:13 по московскому). Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях. В частности, в городе Кривой Рог в третий раз за сутки прогремели взрывы.

Накануне руководитель подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне в результате удара получил повреждения объект критической инфраструктуры. По его данным, пострадал городской газопровод, после ударов начались пожары.