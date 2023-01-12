Bild: Шольц оказался под давлением из-за решения Польши по танкам для Киева

Фото: IMAGO/Radiger Walk/

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2, сообщает Bild. По данным издания, глава немецкого правительства оказался в цугцванге.

Шольца, который до сих пор отказывался от поставок Leopard 2, принуждают к тому, чтобы сделать ход, — подчеркивается в публикации.

При этом отмечается, что любой ход Берлина будет неудобным для него. Шольц должен решить, либо позволить Польше поставки танков, либо заблокировать их.

О решении Варшавы передать Киеву танковую роту 11 января рассказал президент республики Анджей Дуда. По его словам, потребуются согласования, чтобы реализовать задуманное.

Ранее издание Financial Times сообщило, что британское правительство подтверждает информацию о намерении Лондона поставлять танки украинской стороне. Так Лондон собирается ускорить поддержку Киеву. Министру обороны Великобритании Бену Уоллесу поручено в ближайшее время провести работу с партнерами по этому вопросу.