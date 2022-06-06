Bild: на Украине погиб наемник из Германии по прозвищу Танк

Фото: nato/flickr.com

Немецкий боевик по прозвищу Танк убит на Украине, сообщает Bild. По информации таблоида, речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К., получившем свое прозвище за физические данные. Издание также приводит слова сослуживца погибшего о том, что их часть располагалась на востоке Украины близ Харькова. Он рассказал, что места дислокации иностранных наемников регулярно просматривали российские дроны.

Мы слышали звуки зума над нашими головами, это был ужасный звук, потому что было известно, что за ним последует, — сказал собеседник издания.

После одной из таких разведок позиции подверглись артобстрелу, в результате которого Танк получил тяжелое осколочное ранение и скончался на пути в госпиталь, продолжил он.

По информации Tagesspiegel, посольство Германии, недавно возобновившее работу в Киеве, пытается расследовать гибель гражданина ФРГ совместно с украинскими спецслужбами.

Ранее во время боев в Харьковской области погибли еще четверо бойцов Иностранного легиона Украины, сообщил пресс-секретарь объединения Дамьен Магру. Он подчеркнул, что память о них будет жить в легионе, Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в «сердцах украинского народа».