Берлин пообещал Киеву заставить Москву заплатить за ущерб ФРГ пообещала добиться согласия в ЕС о взыскании с России экономического ущерба

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Берлин пообещал Киеву, что продолжит добиваться соглашения на уровне Европейского союза о взыскании с Москвы «экономического и иного ущерба». Кроме того, ФРГ пообещала продолжать поставлять Украине военное оборудование и предоставлять экономическую помощь, сказано в обнародованном соглашении, передает РИА Новости.

Германия <...> будет предоставлять Украине в случае необходимости быструю и устойчивую помощь в области безопасности, современное военное оборудование во всех областях при необходимости, а также экономическую помощь, будет стремиться к достижению соглашения в ЕС, чтобы навязать России экономические и другие издержки, — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Украине новый пакет военной помощи, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Размер поддержки составит около €1,1 млрд. Он уточнил, что Берлин, в частности, предоставит Киеву 36 колесных гаубиц из запасов промышленности. Кроме этого, Вооруженные силы Украины получат две новые системы противовоздушной обороны и 120 тысяч артиллерийских снарядов. Как подчеркнул Шольц, в настоящее время Германия выделила на поддержку ВСУ примерно €28 млрд.