Бербок обвинила Путина в желании пошатнуть Европу Бербок: Путин хочет пошатнуть европейскую безопасность

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Анналена Бербок

Президент России Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность Европы, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, выступление которой транслировалось на YouTube-канале Федеральной академии политики безопасности Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Она призвала защищать «каждый квадратный сантиметр» и усилить поддержку Украины.

Мы видим, что цель Путина — бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы, — утверждает она.

Ранее Бербок заявила, что Путин отказывается от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление она сделала во время своей поездки в Киев. По ее словам, на это указывают стартовавшие в РФ ядерные учения.

После этого представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила сомнение в состоянии ее здоровья. Также она напомнила о массовых поставках странами Запада на Украину различного вооружения.

Сам Путин на встрече со студентами и педагогами в Харбинском политехническом университете заявил, что базой для переговоров по Украине мог бы стать проект договоренностей в Стамбуле. Он напомнил, что в 2022 году Россию в очередной раз обманули со стамбульскими соглашениями и отводом войск от Киева и теперь предстоит понять, с кем Москва может иметь дело и кому можно доверять.