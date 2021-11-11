Белоруссия обвинила Польшу и Литву в «выкачивании» денег из Евросоюза

Руководство Польши и Литвы виновно в стремлении «выкачать» деньги из Евросоюза (ЕС) с помощью кризиса с нелегальными мигрантами, который разразился на границе с Белоруссией, заявил в интервью РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Польша и Литва как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах, просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств, — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что Варшава и Вильнюс стараются повысить свою роль в глазах западных политиков через демонизацию Белоруссии.

Ранее замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс рассказала о том, что выход из ситуации можно найти, если руководители Польши, Литвы и других стран Евросоюза начнут диалог с официальным Минском. Предметом переговоров должна стать разработка дорожной карты, которая позволила бы объединить усилия для помощи мигрантам.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также к границе были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда назвал происходящее беспрецедентной массированной гибридной атакой со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможности остановки движения через границу.