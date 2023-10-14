Бельгия высказалась о коллективном наказании палестинцев из-за ХАМАС Премьер Бельгии заявил о недопустимости коллективного наказания палестинцев

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александер Де Кроо

Действия Израиля, подразумевающие коллективное наказание всех палестинцев, включая полную блокаду сектора Газа, являются недопустимыми, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. При этом Брюссель выступает за немедленное освобождение всех заложников, находящихся в плену у ХАМАС, добавил он. По словам премьера, все происходящее не должно выходить за рамки международных правил ведения войны, передает ТАСС.

Первое, что необходимо сделать, — немедленно освободить всех заложников, особенно женщин и детей. Однако это должно делаться с соблюдением международного права и международных правил ведения войны. Наказывать коллективно всех жителей Газы не является приемлемым решением. Отрезать снабжение водой и электричеством недопустимо. Нельзя лишать людей, детей доступа к больницам, — заявил Де Кроо.

Власти Бельгии будут внимательно следить за настроениями населения на собственной территории, добавил он. Все призывы к насилию в отношении мусульманского или еврейского населения будут немедленно пресекаться.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что группировка ХАМАС удерживает в заложниках более 120 гражданских лиц. Все они находятся на территории сектора Газа. О состоянии удерживаемых в плену граждан на данный момент ничего неизвестно.