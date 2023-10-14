Стало известно, сколько гражданских находятся в плену у ХАМАС ЦАХАЛ: ХАМАС удерживает в плену более 120 гражданских

Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS/Global Look Press

Группировка ХАМАС удерживает в заложниках более 120 гражданских лиц, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter (X). О состоянии находящихся в плену граждан на данный момент ничего не известно.

ОБНОВЛЕНИЕ: на данный момент Армия обороны Израиля подтвердила, что более 120 гражданских лиц находятся в плену в Газе у террористической организации ХАМАС, — говорится в сообщении.

Ранее ООН сообщила, что в результате конфликта десятки тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома. До призыва властей Израиля к принудительной эвакуации из региона уехали еще 400 тысяч человек.

По данным всемирной организации, погибли 1799 жителей Газы. Ранения получили 7388 человек. В управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что непосредственной мишенью для авиаударов Израиля иногда становятся мирные люди и гражданские объекты.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Вашингтон и Иерусалим продолжают работать над освобождением заложников, похищенными членами движения ХАМАС. При этом шеф Пентагона отказался сообщить, какие именно принимаются для этого меры, в частности, проводят ли США наблюдательные полеты в секторе Газа.