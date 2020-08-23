Бельгийцам разрешили ходить в магазины по двое

https://static.news.ru/photo/f48f41a2-e5ed-11ea-ae8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Cheng/Global Look Press

Власти Бельгии смягчили ограничения на посещение магазинов, введённые в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Покупателям разрешено приходить в магазины по двое и проводить там более получаса.

Решение о послаблениях было принято Советом нацбезопасности Бельгии из-за резкого падения доходов торговых сетей. Ранее власти перенесли на август период летних распродаж, которые традиционно проводятся в июле, рассчитывая на стабилизацию эпидемиологической обстановки.

Однако рост распространения инфекции вынудил их ужесточить ограничения на шопинг — в первые три недели августа жители Бельгии могли посещать магазины только поодиночке и оставаться там не более получаса. В результате в первой половине месяца доходы торговых сетей упали на 40% по сравнению с началом сезона скидок в июле 2019 года, сообщает ТАСС.

За последнюю неделю среднее число заразившихся коронавирусом в Бельгии превысило 500 человек. С начала пандемии в стране заболели 81,4 тысячи человек, из которых жертвами инфекции стали около 10 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что вторая волна пандемии коронавируса вплотную подобралась к Европе. Резкое увеличение числа заболевших фиксируют в Бельгии, Люксембурге, Франции, Испании, Нидерландах, Германии и других странах ЕС. В некоторых европейских государствах темпы распространения инфекции давно превышают российские. Несмотря на это власти не хотят вновь закрывать границы и ограничиваются лишь некоторым ужесточением погранконтроля.