Baza: в Антибе умер бывший миллиардер и сооснователь ГК «Дон-Строй» Зеленов

Фото: MANDOGA MEDIA/Global Look Press

Бывший миллиардер и сооснователь некогда крупнейшего застройщика ГК «Дон-Строй» Дмитрий Зеленов умер в Антибе на Лазурном Берегу Франции. По банным Telegram-канала Baza, происшествие случилось 9 декабря, когда Зеленов был в гостях на ужине у друзей.

За полночь экс-миллиардер вышел на улицу, на лестнице ему стало плохо, он упал через перила и ударился плашмя головой. Приехавшие медики увезли бизнесмена в реанимацию, где он умер, не приходя в сознание. Известно, что незадолго до смерти Зеленову делали операцию на сосуды, так как у него были проблемы с сердцем.

Дмитрий Зеленов являлся совладельцем ГК «Дон-Строй», который бал самым крупнейшим застройщиком в Москве в конце 90-х — начале 2000-х годов. Компания первой в Москве начала строить элитные и высотные жилые комплексы. Несколько лет Зеленов входил в список российских миллиардеров «Форбс». Однако, после кризиса в 2008 году он и его партнер были вынуждены отдать компанию за долги.

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