Финляндия арестовала яхты, связанные с фигурантами санкционных списков ЕС Финская таможня сообщила о задержании восьми яхт, связанных с фигурантами санкционных списков ЕС

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Таможенная служба Финляндии передала сотрудникам правоохранительных органов восемь яхт, которые, предположительно, связаны с организациями, попавшими в антироссийские санкционные списки Евросоюза, сообщается на сайте ведомства. По словам главы надзорного департамента таможни Сами Ракшит, выявление собственников судов осложнялось «связями с офшорами» и другими «запутанными механизмами».

В случае с семью прогулочными судами наши дальнейшие расследования показали, что они могут быть связаны с организациями, включенными в санкционные списки ЕС. В дополнение к этому мы также сообщили об одном судне правоохранительным органам на основании налоговой проверки, — подчеркнул Ракшит.

Он добавил, что в общей сложности финские таможенники задержали 27 яхт для дальнейшей проверки на предмет попадания в списки европейских санкций против РФ и Белоруссии.

Ранее российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев потребовал у суда во Франции дать ему возможность проплывать на своей яхте La Petite Ourse II вокруг Ривьеры. Авторы портала отмечают, что активы миллиардера были заморожены после 24 февраля.

Его адвокат заявил, что предприниматель имеет право пользоваться яхтами и домами для личных нужд, а потому любые запреты являются незаконными.