Барселона рассчитывает на приём туристов из РФ в сентябре — октябре

https://static.news.ru/photo/84d4b234-cd88-11ea-9e40-fa163e074e61_660.jpg Барселона Фото: Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

Барселона рассчитывает возобновить приём туристов из России осенью текущего года. Об этом сообщил советник по туризму и творческим промыслам администрации каталонской столицы Шавьер Марсе.

Думаю, что с сентября – октября начнём нормализовывать присутствие туристов из стран, которые не входят в ЕС, в том числе россиян, — сообщил ТАСС Марсе.

По его словам, российские туристы, посещающие Барселону, занимают третье место по показателю «расходов на одного посетителя», уступая только американцам и китайцам. Кроме того, Марсе заверил, что за последние два месяца в столице Каталонии не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди туристов.

Туризм составляет примерно 12,5% экономики Барселоны. Сейчас лишь 40% отелей в городе вновь возобновили работу, — добавил Марсе.

21 июня Испания открыла границы со странами Шенгенской зоны, исключение было сделано лишь для Португалии, с которой королевство открыло границу 1 июля. С 4 июля испанские власти начали постепенное открытие границ со странами, не входящими в состав ЕС.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, эти вопросы обсуждаются, но конкретных решений пока нет.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.