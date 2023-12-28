Байден вынес Киеву смертный приговор Экс-офицер Пентагона Коффлер: Украину ждет больше разрушений в 2024 году

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Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал «смертный приговор» Украине, подталкивая страну в НАТО, заявила экс-сотрудница разведуправления Пентагона Ребекка Коффлер. По данным Newsweek, судьба украинской стороны на 2024 год ясна.

Издание отмечает, что «спарринг» между Белым домом и конгрессом в вопросе финансирования Украины отложили до января.

Но независимо от того, что произойдет в январе, судьба Украины ясна: больше смертей и разрушений, больше кровопролития в 2024 году, — утверждает Коффлер.

Кроме того, Байден ответственен за «уничтожение Украины и украинцев», считает она, так как продолжает опасную стратегию по подталкиванию Киева в НАТО. В то же время Коффлер уверена в том, что Москва не позволит Альянсу «поглотить Украину».

Ни один здравомыслящий военачальник не позволил бы враждебному альянсу расположиться менее чем в тысяче миль от своей границы, — отметила она.

Коффлер утверждает, что Байден «использует американский народ в качестве дойной коровы, а украинцев — в качестве пушечного мяса». В то же время Вашингтон прикрывает свои неудачи, активно транслируя мысль о помощи Украине в вопросе «борьбы за свою демократию».

Ранее издание Politico, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщило о намерении США и Европы постепенно сменить стратегию по Украине. Изначально речь шла о «тотальной победе над Россией», однако теперь в основном обсуждают укрепление позиций Киева в целях возможного проведения мирных переговоров с территориальными уступками в пользу Москвы.