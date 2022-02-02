В Австрии заявили о намерении бороться с зависимостью от российского газа

Австрийские власти приняли решение начать борьбу с зависимостью от российских газовых компаний, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер. Единственным выходом из ситуации политик назвала возобновляемые источники энергии, например, ветроэнергетику, солнечную энергию и гидроэнергетику. Об этом сообщают «Известия».

Мы сейчас видим, куда нас ведёт зависимость от газа. Цены на энергию, природный газ у нас возросли. Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов, — рассказала Гевесслер.

По её мнению, решение Европейской комиссии о признании атомной и газовой энергетики зелёными источниками энергии, способствующими переходу к безуглеродной экономике будет обжаловано. Она добавила, что новые инвестиции в эти сферы заведут в тупик использование устаревших атомных технологий и природного газа.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере $118 миллионов на поддержку «энергетической независимости», рассказали в пресс-службе премьер-министра страны. Несколько фондов, в том числе британский фонд Good Governance Fund, помогут снизить зависимость Украины от энергетических поставок из России.