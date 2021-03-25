Австрия выдала России подозреваемого в хищениях экс-чиновника Минкультуры

https://static.news.ru/photo/f7dc4d4c-8d49-11eb-a944-96000091f725_660.jpg Борис Мазо Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Власти Австрии выдали России бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо. Чиновник подозревается в хищении более 900 млн рублей, выделенных в 2015 году на реконструкцию Государственного Эрмитажа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру России, сегодня, 25 марта, в сопровождении спецконвоя Мазо будет доставлен в Москву.

По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова с федеральным Министерством юстиции Австрийской Республики организовано тесное взаимодействие с целью положительного разрешения вопроса о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Бориса Мазо, — говорится в сообщении ведомства.

Борис Мазо в России проходит в качестве фигуранта по уголовному делу о преступном сообществе в Минкультуры. Обвинение в его организации и мошенничестве ранее было предъявлено бывшему замглавы ведомства РФ Григорию Пирумову. Таким образом, и Мазо, и Пирумов стали фигурантами процесса по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, писал NEWS.ru.

В России в 2017 году Мазо и Пирумова уже приговорили к 1,5 года колонии каждого по ещё одному разбирательству, которое получило название «дело реставраторов». Однако осуждённых освободили в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства.

Экс-директор департамента Минкультуры после этого уехал в Испанию, но в ноябре 2019 года его задержали в Австрии по испанскому запросу. При этом Испания заявила о намерении судить Мазо на своей территории и по своим законам. Испанские полицейские предполагают, что он отмывал деньги, купив недвижимость за €4 млн на средства, которые могли быть получены незаконным путём.