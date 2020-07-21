Австрия ужесточает ограничения для въезжающих из стран Западных Балкан

Вена вводит ужесточения ограничений для лиц, прибывающих в страну из западно-балканских государств из-за ухудшающейся там ситуации с COVID-19. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Сейчас в стране уже действуют меры предостережения, так как большая часть новых случаев коронавирусной инфекции напрямую связана с приезжающими из этого региона. Как пояснил Курц, именно поэтому нужно усилить меры на границе с Западными Балканами.
Министр здравоохранения и МВД примут ужесточённые меры. Впредь будет необходимо иметь ПЦР-тест, их можно будет делать только в сертифицированных лабораториях, которые признаются и в Австрии, контроль на границе, включая медицинский, ещё больше ужесточится, а соблюдение карантина будет контролироваться строже, — цитирует Курца РИА Новости.
Прибывающие в Австрию из Болгарии, Молдавии и Румынии с 9 июля обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 или соблюдать 14-дневный карантин. До этого МИД страны предостерегал австрийцев от поездок на Западные Балканы.
При этом ограничения из-за коронавирусной инфекции больше не затрагивают въезжающих из 32 европейских стран, за исключением Португалии, Великобритании и Швеции.
На данный момент самые высокие оценки борьбы с коронавирусом в Европе у федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Согласно сравнительному опросу, сограждане оценили его деятельность на 6,8 балла из 10. При этом меры противодействия опасному заболеванию, которые предлагает австрийское руководство, иногда выглядят достаточно жёстко. Так, военные Австрии начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для поиска по запаху заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. В Минобороны страны считают, что новый способ позволит выявлять болезнь у людей даже при отсутствии симптомов.
Число подтверждённых случаев коронавируса по всему миру достигло 14,3 миллиона человек, а жертвами опасного заболевания стали более 600 тысяч человек.
Как писал NEWS.ru, ранее Швеция переложила ответственность за отслеживание контактов заболевших COVID-19 на самих заражённых. В стране считают, что у медицинских работников просто не хватает на это времени.