Австрия ужесточает ограничения для въезжающих из стран Западных Балкан

https://static.news.ru/photo/7577290a-cb64-11ea-a4cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Вена вводит ужесточения ограничений для лиц, прибывающих в страну из западно-балканских государств из-за ухудшающейся там ситуации с COVID-19. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Сейчас в стране уже действуют меры предостережения, так как большая часть новых случаев коронавирусной инфекции напрямую связана с приезжающими из этого региона. Как пояснил Курц, именно поэтому нужно усилить меры на границе с Западными Балканами.

Министр здравоохранения и МВД примут ужесточённые меры. Впредь будет необходимо иметь ПЦР-тест, их можно будет делать только в сертифицированных лабораториях, которые признаются и в Австрии, контроль на границе, включая медицинский, ещё больше ужесточится, а соблюдение карантина будет контролироваться строже, — цитирует Курца РИА Новости.

Прибывающие в Австрию из Болгарии, Молдавии и Румынии с 9 июля обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 или соблюдать 14-дневный карантин. До этого МИД страны предостерегал австрийцев от поездок на Западные Балканы.

При этом ограничения из-за коронавирусной инфекции больше не затрагивают въезжающих из 32 европейских стран, за исключением Португалии, Великобритании и Швеции.

На данный момент самые высокие оценки борьбы с коронавирусом в Европе у федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Согласно сравнительному опросу , сограждане оценили его деятельность на 6,8 балла из 10. При этом меры противодействия опасному заболеванию, которые предлагает австрийское руководство, иногда выглядят достаточно жёстко. Так, военные Австрии начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для поиска по запаху заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. В Минобороны страны считают, что новый способ позволит выявлять болезнь у людей даже при отсутствии симптомов.

Число подтверждённых случаев коронавируса по всему миру достигло 14,3 миллиона человек, а жертвами опасного заболевания стали более 600 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Швеция переложила ответственность за отслеживание контактов заболевших COVID-19 на самих заражённых. В стране считают, что у медицинских работников просто не хватает на это времени.