Австрия продлила ограничения на пассажирские авиарейсы из России

https://static.news.ru/photo/5b4f105a-c5ac-11ea-ace3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Австрии продлили c 15 июля до 31 июля 2020 года запрет регулярных пассажирских авиарейсов с некоторыми странами, включая РФ, на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), передаёт республиканское Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей. Вена приостановила воздушное сообщение с Москвой 17 марта 2020-го.

Продление ограничений коснулось Украины, Белоруссии, Китая, Ирана, Швеции, Великобритании, Португалии. С 16 июля 2020 года перечень расширится — его дополнят страны Западных Балкан, Болгария, Румыния, Молдавия, а также Египет (Африка). На итальянскую Ломбардию запрет больше распространяться не будет, передаёт РИА Новости.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский накануне выразил надежду, что в июле — начале августа можно рассчитывать на возобновление авиасообщения между РФ и Австрией.

Границу Венгрии откроют с 15 июля 2020 года для граждан РФ с действующей визой, но прибывающим придётся либо предоставить два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию нового типа, либо пройти 14-дневный карантин, рассказали представители Будапешта в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прибывающие в Россию из-за рубежа больше не должны соблюдать обязательную двухнедельную самоизоляцию. Как заявили в Роспотребнадзоре, с 15 июля им достаточно иметь при себе документ с отрицательным тестом на COVID-19. В ведомстве отметили, что если при себе у приезжающих не будет такой справки, то им придётся в трёхдневный срок пройти тест на коронавирус и подтвердить отсутствие заболевания.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. Сейчас в мире уже более 13 млн случаев заражения, более 572 тысяч человек скончались, около 7,6 выздоровели.

В России за минувшие сутки выявили 6537 новых случаев COVID-19. Общее число заражённых достигло 733 699, по данным на 13 июля 2020 года. Всего от коронавирусной инфекции нового типа в РФ скончались 11 439 человек, из них 104 умерли за минувшие 24 часа. Общее число выздоровевших достигло 504 021.