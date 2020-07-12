https://static.news.ru/photo/7df1d864-c4de-11ea-912f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 6537 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 субъектах. Из них 1674 человека (25,6%) переносят болезнь без клинических симптомов. Общее число заражённых достигло 733 699 по данным на 13 июля 2020 года.

Всего от коронавирусной инфекции нового типа в РФ скончались 11 439 человек, из них 104 умерли за минувшие 24 часа, передаёт портал стопкоронавирус.рф. За последние сутки вылечились от COVID-19 2960 граждан. Общее число исцелившихся достигло 504 021.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции — 569 128. Выздоровели — 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболели, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелились, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в столице РФ отменяются почти все ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, с 13 июля все работники могут возвращаться в офисы. При этом администрации предприятий и организаций вправе самостоятельно продлить дистанционный режим работы.