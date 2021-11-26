Аваков обвинил Зеленского в миллиардных потерях Украины

Украина потеряла миллиарды после падения акций отечественных компаний на Лондонской бирже. Это произошло после заявления президента страны Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота. Такое заявление сделал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что располагает информацией о подготовке государственного переворота, намеченного на 1 декабря. К этому перевороту, по его словам, причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. По мнению Зеленского, Ахметова втягивают в подготовку переворота.

Комментируя ситуацию, Аваков заявил , что за последние несколько часов акции всех украинских компаний заметно подешевели на Лондонской бирже.

Немногие из вас отдают себе отчёт или понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний, не только ДТЭК Рината Ахметова, всех украинских компаний, на Лондонской бирже упали очень серьёзно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды. Я не хотел бы, чтоб наш президент был причиной таких ситуаций, — сказал экс-глава МВД.

Ранее Ринат Ахметов назвал сплошной ложью обнародованную президентом Украины Владимиром Зеленским информацию, что он участвовал в планировании госпереворота. Он обратил внимание, что является крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем государства.