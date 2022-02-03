Ассоциация журналистов Германии призвала разблокировать DW в России

Ассоциация немецких журналистов (DJV) опубликовала на сайте заявление, в котором просит президента РФ Владимира Путина снять запрет на вещание компании Deutsche Welle в России. Среди их требований также называется возврат журналистам компании аккредитации. Обращение появилось после того, как МИД РФ запретил работу DW в России в качестве аналогичной меры, принятой немецким регулятором в отношении RT DE.

Нет никаких оправданий для этой радикальной меры цензуры, — пишет национальный председатель DJV Франк Убералл.

Он указывает на различия между российской и немецкой платформами, называя RT DE пропагандистским каналом, в то время как Deutsche Welle предлагает независимую и критическую журналистику. Блокировку DW он окрестил «дешёвой платой за услугу» регулятора СМИ Германии.

Ассоциация также выразила надежду на ноту протеста со стороны правительства ФРГ против преследований Москвы.

Федеральное правительство несёт ответственность за Deutsche Welle и её сторонников. Это должно быть немедленно объяснено Москве.

Ранее днём МИД России представил санкции в отношении немецкой медиагруппы, согласно которым РФ прекратит вещание Deutsche Welle, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются. Также будет запущен процесс признания DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Запрет на деятельность RT DE в Германии был анонсирован 2 февраля. Он был наложен комиссией по надзору за СМИ по причине отсутствия лицензии.