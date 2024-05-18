Армия Франции ведет подготовку нового подразделения разведчиков, которые могли бы оказаться «полезными на Украине», передает радиостанция RTL. По данным СМИ, обучение проходит на территории Эстонии.
Мы будем проникать, пытаться подобраться к позициям противника и даже обойти его. Затем у нас будет два решения в плане разведки. Развернуть наш беспилотник или воспользоваться старым добрым способом — глазами, — объяснил один из членов отряда FRAN.
Как считает военный, это похоже на боевые действия, проходящие на территории Украины. Бойцы разведподразделения могут часами скрываться в кустарнике благодаря камуфляжу, говорится в статье.
Журналисты назвали этот экспериментальный отряд «суперскрытными солдатами». Они способны выявлять опорные пункты противника, искать точки входа в траншеи и координировать действия штурмовых групп, констатировали авторы публикации.
Ранее политолог Тимофей Бородачев заявил, что прямое участие ВС Франции в конфликте на Украине может обернуться большими репутационными потерями для президента страны Эммануэля Макрона. Если интервенция окажется неудачной, этим воспользуются противники французского лидера, обратил внимание он.