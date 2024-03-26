Политолог рассказал, чем обернется для Макрона отправка войск на Украину Эксперт Бородачев: Макрон может уйти в отставку после отправки войск на Украину

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Прямое участие ВС Франции в конфликте на Украине может обернуться большими репутационными потерями для президента страны Эммануэля Макрона, заявил NEWS.ru политолог Тимофей Бородачев. По его мнению, если интервенция окажется неудачной, этим воспользуются противники французского лидера.

Если Париж отправит туда сдуру батальон и в него попадет ракета, то потери будут большие. Не удивлюсь, если Макрон отправится в отставку. Оппозиция внутри Франции, во всяком случае, будет использовать эту ситуацию как свой козырь, — пояснил эксперт.

Впрочем, полагает Бородачев, вероятность отправки французских военнослужащих в большом количестве на Украину невысока. Политолог считает, что угрозы Макрона перебросить вооруженные силы на помощь ВСУ не следует воспринимать всерьез.

О том, что Франция может вступить в прямое столкновение с Россией в случае прорыва украинской обороны, ранее рассказал телеканал LCI. Со ссылкой на источники в военных кругах он сообщил, что существует несколько сценариев французской интервенции. Наиболее опасным назван вариант, при котором военнослужащие будут размещаться в укрепрайонах и траншеях ВСУ.

О возможном участии Франции в боях на Украине несколько раз заявлял и лично Эммануэль Макрон. Так, 17 марта он в беседе с журналистами Le Parisien допустил, что в определенный момент Париж может приступить к проведению наземных операций в зоне конфликта.