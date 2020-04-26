Археологи потребовали снести часть гостиницы, закрывающей вид на Акрополь

Центральный археологический совет Греции потребовал убрать два верхних этажа пятизвёздочного отеля на улице Фалиро в Афинах, которые загораживают вид на Акрополь.
В стране запрещено любое строительство без одобрения проекта советом. Однако в случае с гостиницей это правило соблюдено не было. Владелец здания получил одобрение от Минкультуры Греции и городских властей, но не согласовал свои планы с архитекторами. По словам министра Лины Мендони, на это у него было несколько лет.
Местные жители не очень довольны тем, что гостиница превосходит по высоте окружающие здания, но нарушения в этом они не видят. Они считают, что владелец отеля оспорит решение архитекторов в суде и выиграет его,
Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме России решили изменить правила продажи памятников архитектуры. Цель разрабатываемого депутатами законопроекта — сохранить внешний вид зданий и уберечь их владельцев от крупных штрафов за неправильный ремонт.
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