Археологи потребовали снести часть гостиницы, закрывающей вид на Акрополь

https://static.news.ru/photo/3f1bd0c4-87ce-11ea-a005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammed Turabi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральный археологический совет Греции потребовал убрать два верхних этажа пятизвёздочного отеля на улице Фалиро в Афинах, которые загораживают вид на Акрополь.

В стране запрещено любое строительство без одобрения проекта советом. Однако в случае с гостиницей это правило соблюдено не было. Владелец здания получил одобрение от Минкультуры Греции и городских властей, но не согласовал свои планы с архитекторами. По словам министра Лины Мендони, на это у него было несколько лет.

Местные жители не очень довольны тем, что гостиница превосходит по высоте окружающие здания, но нарушения в этом они не видят. Они считают, что владелец отеля оспорит решение архитекторов в суде и выиграет его, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме России решили изменить правила продажи памятников архитектуры. Цель разрабатываемого депутатами законопроекта — сохранить внешний вид зданий и уберечь их владельцев от крупных штрафов за неправильный ремонт.