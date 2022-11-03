Арестович: Украина исчерпала наступательный потенциал

Украинская армия исчерпала свой наступательный потенциал после контрнаступления в Харьковской области, заявил в беседе с журналисткой Юлией Латыниной советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он подчеркнул, что в стране практически не производится вооружение, и наступление стало возможным только благодаря поставкам от Запада.

Мы подисчерпали наступательный потенциал, потому что мы его сами не производим, поставляется все Западом. Мы потратили это на то, чтобы забрать север Херсонской области и на Харьковскую операцию, ну, и на отбитие вот этих всех залихватских набегов в Бахмут, — сказал Арестович.

Он уточнил, что для возобновления наступательных действий Украина должна накопить ресурсы. По его словам, наступление со стороны ВСУ может стать самым масштабным за время проведения военной операции.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что российские войска могут вскоре покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Сам город находится на правом берегу реки.

Он также назвал ситуацию на линии фронта в регионе некритичной. По его словам, все попытки украинских войск прорвать оборону успешно отражаются, а массового скопления подразделений ВСУ на линии фронта не видно.