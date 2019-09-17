https://static.news.ru/photo/09e69d7e-d943-11e9-8d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christopher Harms/dpa/Global Look Press

Задержанный в Германии по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии россиянин уже более трёх недель хранит молчание, «ведёт себя как профессионал».

Во время допросов мужчина не проронил ни слова, цитирует The Guardian представителя офиса прокурора Берлина.

В ФРГ арестованный прибыл по паспорту, выданному на имя гражданина России Вадима Соколова. Номер документа ведёт к спецслужбам РФ, сообщало издание Spiegel .

Russian who shot dead Chechen man in Berlin maintains silence https://t.co/JEpCt0MWQZ — The Guardian (@guardian) September 17, 2019

Мужчину удалось задержать благодаря внимательному прохожему, который увидел, как он выкидывает в реку парик и оружие, и сообщил об этом правоохранителям. После ареста россиянин общался только с дипломатами посольства РФ в Германии.

Как ранее писал News.ru, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине днём 23 августа. По подозрению в убийстве был арестован гражданин России. Полиция ФРГ официально не называла имени задержанного. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо причастность РФ к убийству, совершённому в немецкой столице.