Мужчину удалось задержать благодаря внимательному прохожему, который увидел, как он выкидывает в реку парик и оружие, и сообщил об этом правоохранителям. После ареста россиянин общался только с дипломатами посольства РФ в Германии.
Как ранее писал News.ru, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине днём 23 августа. По подозрению в убийстве был арестован гражданин России. Полиция ФРГ официально не называла имени задержанного. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо причастность РФ к убийству, совершённому в немецкой столице.