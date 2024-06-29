Антироссийские санкции распространились на Белоруссию Совет ЕС объявил о введении санкций против экономики Белоруссии

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Совет Евросоюза в субботу ввел новый пакет санкций в отношении Белоруссии, передает РИА Новости. В заявлении говорится, что аналогичные ограничения уже действуют против России.

Совет сегодня принял ограничительные меры против белорусской экономики. <...> Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России, — гласит документ.

В частности, новые ограничения запрещают импорт из республики в ЕС золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, сырой нефти. Санкции также коснутся транзита через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения.

В новом пакете ЕС распространил ограничения на перевозку грузов с помощью автотранспорта, включая прицепы и полуприцепы. Речь идет о транспортных средствах, зарегистрированных в Белоруссии.

Евросоюз ранее расширил санкции против РФ. Ограничения коснулись двух физлиц и четырех организаций, следует из публикации официального журнала ЕС. Санкции распространяются и на крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок «Трансконтейнер» и его директора Михаила Концерева. Также рестрикции затронули владельца ООО «Титул» Дмитрия Белоглазова и его компанию.