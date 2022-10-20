Аналитик раскритиковал слова Шольца об освобождении ФРГ от газа из России Аналитик Юшков счел слова Шольца об освобождении от газа из РФ попыткой скрыть его дефицит

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Эксперт из Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал попыткой сделать хорошую мину при плохой игре заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о полном освобождении ФРГ от российского газа. По его словам, которые приводит NEWS.ru, Германия старается искать позитивные стороны в сложившейся ситуации, но постепенно остается без голубого топлива из РФ. Немецкие предприятия останавливаются и сокращают выпуск продукции.

Конечно, в Германии колоссальный дефицит газа, это лидер по потреблению газа в Европе, ее промышленность нуждается в этой энергии, — подчеркнул Юшков.

По словам эксперта, промышленные потребители больше всего пострадают от нехватки газа в зимний период, даже если согласятся платить предложенную огромную стоимость. Дефицит энергии усугубился антироссийскими санкциями, однако власти ФРГ намерены представить эту проблему как достижение, чтобы избежать протестов. Причиной нынешних проблем Юшков назвал неразумную политику германского руководства, слишком увлекшегося альтернативными источниками энергии.

Они же призывали не вкладывать деньги в традиционную энергетику, не строить инфраструктуру, не разрабатывать месторождения. <...> Сами себя загнали в дефицит, — подчеркнул эксперт.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ уже преодолела зависимость от поставок российского газа и намерена сократить потребление этого ресурса на 20%. Он пояснил, что Берлину удалось на европейском уровне достигнуть согласия о снижении потребления голубого топлива на 15%, и поблагодарил граждан за экономию энергии.