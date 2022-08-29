Повышение цен на транзит через Босфор вызвано проблемами в экономике Турции, таким мнением поделился с NEWS.ru член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он заявил, что это абсолютно рыночное поведение, и никакой политики в этом нет.
Тут надо понимать, что в Турции достаточно плачевная ситуация в экономике в целом. Еще и дружественный поставщик Азербайджан требует платить за энергоресурсы по рынку. Так что турки сейчас всеми правдами и неправдами стараются данную ситуацию изменить. А Босфор, в свою очередь, является естественной монополией, и обойти его нельзя. Поэтому для меня удивительно, что они не подняли цену за проход ранее, — объяснил эксперт.
По его словам, все мировые экспортеры энергоресурсов и большинства товаров новую «таксу» потянут.
Ранее сообщалось, что Турецкие власти в пять раз увеличат цену за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы по праву, предоставленному Конвенцией Монтрё. Новый порядок вступит в силу 7 октября 2022 года. Уточняется, что будет упразднена 75-процентная скидка, установленная в 1983 году.
Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, однако режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход боевых судов через Босфор и Дарданеллы.