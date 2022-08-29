Александр Чеков

Аналитик объяснил повышение цен на транзит через Босфор Аналитик Разуваев сообщил, что повышение цен на транзит через Босфор вызвано проблемами в экономике Турции

29 августа 2022 в 12:55 Автор: Владимир Меркулов, Александр Чеков

Фото: shutterstock

Панорамный вид на Стамбул с Босфорским мостом через пролив Босфор