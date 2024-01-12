Американские неонацисты начали массово покидать Украину Guardian: правые экстремисты из США покидают Украину из-за «отсутствия целей»

Фото: Edgar GutiÃ©rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены экстремистских организаций из США, в частности ультраправого движения «Бугалу Бойз», начали массово покидать Украину, сообщает The Guardian. По данным Министерства внутренней безопасности США, они принимали участие в боях для оттачивания своих навыков. Предполагается, что они покидают Украину из-за крайне высокого риска и «отсутствия цели для американского движения».

Информацию о массовом отъезде американских экстремистов частично подтвердил лидер организации «Кровавое племя» Кристофер Полхаус. По его словам, он запрещает членам движения отправляться на Украину, так как в этом нет никакой пользы. Вместо этого «Кровавое племя» планирует усилить внутреннюю активность и организовать ряд митингов ненависти на территории США. В свою очередь члены американской неонацистской группировки Atomwaffen Division заявили, что конфликт на Украине больше не имеет для них никакого значения.

Публиковать сообщения о конфликте за полмира, в то время как у нас дома есть более насущные дела, откровенно говоря, просто не в наших интересах, — заявили представители организации.

Ранее Telegram-канал «Военное обозрение» сообщил, что российские военные нанесли удар по гостинице «Парк Отель» в Харькове, где располагались иностранные наемники. В здании также был организован пункт временной дислокации украинской армии. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.