«Американцы много требуют»: политолог заявил об украинском тупике Европы Политолог Рар заявил, что у Европы нет общей стратегии по Украине

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был в шоке от высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил посылать войска западных стран для поддержки ВСУ, в этом вопросе консенсуса в Европе нет, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, у Европы нет и общей стратегии по будущему Украины. Рар полагает, что сейчас американцы слишком много требуют от европейцев.

Действительно, есть, по-видимому, страны, которые не видят иного способа остановить продвижение России на Украине. Но Германия четко заявила, что воевать напрямую с Россией не будет. Большинство европейцев не хотят риска атомной войны на нашей планете. Многие политики правящих и оппозиционных партий в Германии критикуют Шольца за уступчивость и мягкотелость в отношении к «агрессору России». Думаю, у Европы нет общей стратегии, что дальше делать на Украине. Тем более, что от европейцев американцы много требуют: не только поддержку Украине, но и поддержку войны США в Красном море, — сказал Рар.

Ранее Politico сообщило, что конфликт между Шольцем и Макроном из-за военной помощи Украине стал перерастать в открытую вражду. Издание отмечает, что по завершении саммита в Париже 26 февраля Макрон, похоже, начал преследовать Шольца за «историческую нерешительность» Германии.