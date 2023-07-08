Акулы-людоеды могут обосноваться у берегов Британии The Independent: акулы-людоеды могут появиться у берегов Британии

Фото: Michele Westmorland/Danita Delimont/Global Look Press

Большие белые акулы могут появиться у берегов Великобритании, пишет The Independent со ссылкой на данные Организации по изучению океана Ocearch. Там отметили, что хищники мигрируют на север в поисках пищи.

Акул уже замечали у полуострова Кейп-Код в штате Массачусетс, США. Ученые предполагают, что миграция связана с резким увеличением популяции и поиском кормовой базы. Исследователи предполагают, что после пересечения северной части Атлантического океана акулы продолжат движение вдоль побережья Бретани, Корнуолла и Ирландии.

Большие белые акулы, получившие широкую известность после фильма Стивена Спилберга «Челюсти», — самые крупные хищные рыбы на планете. Их вес зачастую превышает тонну, а длина тела варьируется от 4,5 до 6 метров. Они представляют большую угрозу для людей, хотя обычно не атакуют их намеренно, а ошибочно принимают за других морских обитателей. Последнее известное нападение белой акулы на дайвера произошло в Мексике в начале 2023 года.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что тигровая акула убила россиянина на пляже в Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, а ее свидетелями стало большое количество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, хищник затащил молодого человека под воду и растерзал буквально за 20 секунд. Позже акулу поймали.