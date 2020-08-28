Акции в поддержку напавших на автобус под Харьковом проходят у здания суда

https://static.news.ru/photo/96783c20-e9dc-11ea-8a95-fa163e074e61_660.jpg Фото: nationalcorps.org

Люди собрались возле здания Киевского районного суда в Харькове, где обсуждается мера пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе «Киев — Харьков».

К зданию, вокруг которого были усилены меры безопасности, пришли несколько десятков человек. Поддержать протестующих пришли представители организаций «Нацкорпус», «Фрайкора», «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ). В руках у собравшихся плакаты «Свободу патриотам» и флаги организаций. Они требуют освободить подозреваемых. За порядком следят сотрудники правоохранительных органов, передаёт издание « Суспільне ».

Ранее NEWS.ru писал, что момент нападения на автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь» на трассе Киев — Харьков в Харьковской области оказался записан на видео.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент. По его словам, власти страны не должны допустить возвращения «лихих 90-х». Украинский президент также отметил, что политические взгляды не должны служить оправданием преступлений, поэтому нападавшие понесут ответственность.

Гражданское движение «Патриоты — За жизнь» было создано в июне этого года как подразделение партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Целью организации является борьба с «хаосом, аморальностью и беспределом».