Зеленский после нападения под Харьковом вспомнил о «лихих 90-х»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не должны допустить возвращения «лихих 90-х». Так политик отреагировал на инцидент, произошедший на трассе Киев — Харьков, в ходе которого нападению подверглись активисты общественного движения «Патриоты — За жизнь».
По данному факту полиция завела два уголовных дела, задержав 14 подозреваемых. Зеленский поблагодарил силовиков за быстрое задержание нападавших.
Такая эффективность должна стать нормой. Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин должен получить ощущение защищённости... Мы не должны допустить возвращения «лихих 90-х» с дерзкими разборками на улицах, — говорится в заявлении Зеленского в Telegram.
Украинский президент также отметил, что политические взгляды не должны служить оправданием преступлений, поэтому нападавшие понесут ответственность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинским полицейским удалось задержать бандитов, расстрелявших автобус с представителями движения «Патриоты — За жизнь», который следовал из Полтавы. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Сообщается о четырёх пострадавших.