Зеленский после нападения под Харьковом вспомнил о «лихих 90-х»

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Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния. По его словам, для Варшавы это является стратегической задачей.

Политик подчеркнул, что деньги на её практическое выполнение властями Польши уже выделены, усиливается инфраструктура влияния в Белоруссии. Об этом сенатор написал в своём Twitter. Пушков не уверен, что дипломатический протест...