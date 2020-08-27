16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Зеленский после нападения под Харьковом вспомнил о «лихих 90-х»

02:15, 28 августа 2020 482
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не должны допустить возвращения «лихих 90-х». Так политик отреагировал на инцидент, произошедший на трассе Киев — Харьков, в ходе которого нападению подверглись активисты общественного движения «Патриоты — За жизнь».

По данному факту полиция завела два уголовных дела, задержав 14 подозреваемых. Зеленский поблагодарил силовиков за быстрое задержание нападавших.

Такая эффективность должна стать нормой. Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин должен получить ощущение защищённости... Мы не должны допустить возвращения «лихих 90-х» с дерзкими разборками на улицах, — говорится в заявлении Зеленского в Telegram.

Украинский президент также отметил, что политические взгляды не должны служить оправданием преступлений, поэтому нападавшие понесут ответственность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинским полицейским удалось задержать бандитов, расстрелявших автобус с представителями движения «Патриоты — За жизнь», который следовал из Полтавы. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Сообщается о четырёх пострадавших.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео