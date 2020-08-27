Опубликовано видео нападения на микроавтобус под Харьковом

Момент нападения на автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь» на трассе Киев — Харьков в Харьковской области оказался записан на видео.
Ролик очевидцев
По подозрению в нападении на автобус задержаны 14 человек. Четыре человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Заведены два уголовных дела.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент, произошедший на трассе Киев — Харьков. По его словам, власти страны не должны допустить возвращения «лихих 90-х». Украинский президент также отметил, что политические взгляды не должны служить оправданием преступлений, поэтому нападавшие понесут ответственность.
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