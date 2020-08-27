Опубликовано видео нападения на микроавтобус под Харьковом

https://static.news.ru/photo/3ec5c784-e8e4-11ea-993a-fa163e074e61_660.jpg Задержанные радикалы Фото: anton.gerashchenko.7/facebook.com

Момент нападения на автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь» на трассе Киев — Харьков в Харьковской области оказался записан на видео.

Ролик очевидцев опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как радикалы выбивают стёкла микроавтобуса Mercedes-Benz и бросают в салон фаеры. Также на видео попал момент нападения на пассажиров агрессивной толпы людей, избивавших лежащих на земле.

По подозрению в нападении на автобус задержаны 14 человек. Четыре человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Заведены два уголовных дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент, произошедший на трассе Киев — Харьков. По его словам, власти страны не должны допустить возвращения «лихих 90-х». Украинский президент также отметил, что политические взгляды не должны служить оправданием преступлений, поэтому нападавшие понесут ответственность.