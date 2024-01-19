«Ай-яй-яй»: в ФРГ указали на тщетность попыток Киева попасть в НАТО Экс-посол ФРГ Ишингер: многие в НАТО не согласятся со вступлением Украины

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Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, потому что в Альянсе обязательно найдутся те, кто не согласен с таким решением, заявил бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер во время дискуссии на форуме Deciding Your Tomorrow. По его словам, таких насчитается, возможно, всего несколько участников, однако этого хватит, чтобы застопорить процесс.

Даже если большинство из нас тут <...> согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более чем 30 членов НАТО, которые скажут: «Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет», — заметил Ишингер.

Такую же точку зрения ранее высказал генерал бундесвера в отставке, экс-глава военного комитета Альянса Харальд Куят. По его словам, Украина в ближайшем будущем не сможет стать членом НАТО, поскольку присоединение Киева к военному блоку возможно только при единогласном одобрении всех других участников, как это прописано в статье № 9 Североатлантического договора. Однако многие страны — члены НАТО проголосуют против принятия этой страны в Альянс, уверен аналитик.

До этого бывший президент Франции Николя Саркози выразил мнение, что Украина должна стать мостом между Европой и Россией и не вступать в состав НАТО. Он убежден, что Украине следует оставаться нейтральным государством с сильными гарантиями безопасности со стороны Альянса.