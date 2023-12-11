Бывший президент Франции объяснил, почему Украине не место в НАТО Саркози: Украина должна стать мостом между Европой и Россией, а не членом НАТО

Фото: IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press

Николя Саркози

Украина должна стать мостом между Европой и Россией и не вступать в состав НАТО, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью испанской газете Mundro. По его мнению, призвание Украины — оставаться нейтральным государством с сильными гарантиями безопасности со стороны Альянса.

Украина имеет полное право защищать себя. Однако стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО неправильно. Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, разумеется, с очень сильными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться снова стать мостом между Россией и Европой, — высказался Саркози.

Экс-президент считает, что нынешний глава Франции Эммануэль Макрон рано свернул диалог с Москвой. Саркози сожалеет, что французский президент не продолжил диалог с лидером России Владимиром Путиным, как он в свое время сделал в 2008 году на фоне событий в Грузии. Как напомнил бывший президент, тогда кризис удалось преодолеть за несколько дней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал сомнения, что стране удастся стать членом НАТО. Глава государства добавил, что приоритетным направлением для Киева является укрепление национальной безопасности.