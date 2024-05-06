Адъютант Гитлера рассказал, с кем фюрер хотел воевать против СССР ФСБ: адъютант Гитлера заявлял, что тот хотел вместе с США воевать против СССР

Фото: Центр общественных связей ФСБ России

Бывший личный адъютант фюрера Отто Гюнше, попавший в плен в 1945 году, в заявлении советскому правительству в 1948 году написал, что Адольф Гитлер надеялся на раскол между англо-американцами и Советским Союзом. В опубликованном Федеральной службой безопасности (ФСБ) документе сказано, что немецкий политик надеялся убедить Вашингтон и Лондон вместе воевать против Москвы.

По словам Гюнше, фюрер на совещании в августе 1944 года признал положение на Восточном фронте очень серьезным. Он подчеркнул: британцев не обрадует тот факт, что русские могут занять богатые нефтяные районы Румынии, которые очень важны для экономического и политического влияния Великобритании на Балканах. Поэтому Гитлер ожидал обострения отношений и открытого конфликта между Советским Союзом и его западными союзниками. В этом случае у Берлина появилась бы возможность договориться с англо-американцами и «вместе уничтожить большевизм».

Ранее были опубликованы воспоминания Отто Гюнше о том, какое влияние оказал СССР на битву при Арденнах. По его словам, наступление Советской армии на всем фронте от Балтийского моря до Карпат помешало успеху немцев на Западе. Гюнше подчеркнул, что натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе. Гитлеру пришлось в большой степени обнажить Западный фронт, что дало англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию.