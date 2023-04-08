«Адская ночь для ВСУ»: военкоры сообщили о взятии трассы под Артемовском «Военкоры Русской Весны»: солдаты ЧВК «Вагнер» взяли трассу Т-0504 под Артемовском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504, ведущей в Артемовск (Бахмут), пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным канала, российские силы всю ночь боролись с ВСУ за автодорогу и в конечном счете взяли ее под свой контроль. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Адская ночь для ВСУ!» — ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504. <...> На Бахмутском направлении в районе трассы Т-0504 есть тревожные изменения. На видео от бойцов ВСУ магазин разливного пива «Live. Beer», данная локация находится около трассы Т-0504. Боец сообщает, что данная территория под контролем противника, — говорится в сообщении военкоров.

Военкоры отмечают, что в центре Артемовска продолжаются ожесточенные бои в районе железной дороги. По их словам, на востоке города позиций ВСУ практически не осталось, однако российские силы продолжают давать отпор находящимся там украинским военнослужащим. Также они спрогнозировали, что «силы обороны ожидает очередная адская ночь в Бахмуте».

Накануне сообщалось, что штурмовики ЧВК «Вагнер» продвигаются из центра Артемовска к западным кварталам. Один из бойцов рассказал, что сейчас отряды находятся рядом с администрацией центрального района города. Севернее расположена главная администрация, которая также контролируется вагнеровцами.