https://static.news.ru/photo/25bc9238-738a-11ea-8e8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

Нидерландские врачи выписали 101-летнюю пациентку, которая переболела коронавирусом нового типа.

Женщина проходила лечение в больнице, которая находится в провинции Южная Голландия. Врачи отметили, что пациентка была смелой и боролась со своей болезнью. Сами медработники обрадовались этому случаю, сообщило местное издание NL Times.

Ранее NEWS.ru писал, что власти страны запретили гражданам без острой необходимости выходить из дома, собираться группами более трёх человек, а также порекомендовали на улице держаться друг от друга на расстоянии полутора метров. Ограничительные меры будут действовать до 1 июня.