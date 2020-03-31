Нидерландские врачи выписали 101-летнюю пациентку, которая переболела коронавирусом нового типа.
Женщина проходила лечение в больнице, которая находится в провинции Южная Голландия. Врачи отметили, что пациентка была смелой и боролась со своей болезнью. Сами медработники обрадовались этому случаю,
Ранее NEWS.ru писал, что власти страны запретили гражданам без острой необходимости выходить из дома, собираться группами более трёх человек, а также порекомендовали на улице держаться друг от друга на расстоянии полутора метров. Ограничительные меры будут действовать до 1 июня.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен